Galatasaraylı futbolcular galibiyet deplasman tribününde kutladı

Deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup eden Galatasaray’da futbolcular ve teknik ekip, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.

Galatasaraylı futbolcular galibiyet deplasman tribününde kutladı
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Deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup eden Galatasaray’da futbolcular ve teknik ekip, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününe giderek galibiyetini kutladı ve taraftarlarına adadı.
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