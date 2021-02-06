Deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup eden Galatasaray’da futbolcular ve teknik ekip, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününe giderek galibiyetini kutladı ve taraftarlarına adadı.
Galatasaraylı futbolcular galibiyet deplasman tribününde kutladı
Deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup eden Galatasaray’da futbolcular ve teknik ekip, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.
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