Galatasaraylı oyuncu Mustafa Kapı, Fransa’ya transfer oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Kapı’nın Fransa’ya transfer olduğunu TFF’ye bildirdi. Galatasaray, Mustafa’yı Şubat ayında kadro dışı bırakmıştı. Genç oyuncunun Ligue 1 ekiplerinden Lille’ye transfer olduğu ifade edildi.
Galatasaray’ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Mustafa Kapı, Fransa’ya transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Kapı’nın Fransa’ya transfer olduğunu TFF’ye bildirdi. Galatasaray, Mustafa’yı Şubat ayında kadro dışı bırakmıştı. Genç oyuncunun Ligue 1 ekiplerinden Lille’ye transfer olduğu ifade edildi.