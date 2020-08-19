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Galatasaraylı oyuncu Mustafa Kapı, Fransa’ya transfer oldu

Galatasaray’ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Mustafa Kapı, Fransa’ya transfer oldu.

Galatasaraylı oyuncu Mustafa Kapı, Fransa’ya transfer oldu

Galatasaray’ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Mustafa Kapı, Fransa’ya transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Kapı’nın Fransa’ya transfer olduğunu TFF’ye bildirdi. Galatasaray, Mustafa’yı Şubat ayında kadro dışı bırakmıştı. Genç oyuncunun Ligue 1 ekiplerinden Lille’ye transfer olduğu ifade edildi.

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