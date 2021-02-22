Silivrili oyuncu Hakan Sayar’da yaptığı paylaşımında; “Bu Zorlu ve sıkıntılı süreçte bize maddi manevi desteğini eksik etmeyen Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a teşekkür ederiz. Bu galibiyet volkan başkanımıza armağan olsun” dedi.
Galibiyeti Volkan Yılmaz’a hediye ettiler
Hafta sonu Silivri Stadı’nda oynanan 52 Orduspor maçının ardından Silivrisporlu oyuncular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda aldıkları galibiyeti Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a hediye ettiler.
YORUM EKLE