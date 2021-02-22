Galibiyeti Volkan Yılmaz’a hediye ettiler

Hafta sonu Silivri Stadı’nda oynanan 52 Orduspor maçının ardından Silivrisporlu oyuncular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda aldıkları galibiyeti Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a hediye ettiler.

Galibiyeti Volkan Yılmaz’a hediye ettiler
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TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Silivrispor evinde kaybetmiyor. Son oynadığı 52 Orduspor’u 3-2 ile geçen Silivrispor’da tüm kadro aldıkları bu galibiyeti ve 3 puanı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a hediye ettiler. Silivrispor takım kaptanı Oğuz Yavuz yayımladığı mesajında; “İlk günden beri bizden desteğini esirgemeyen Saygıdeğer Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ederiz. Takımımızın son günlerde aldığı galibiyetler bu motivasyonun en büyük göstergesidir” derken tüm kadro neredeyse aynı anda paylaşımlarda bulundular.

Silivrili oyuncu Hakan Sayar’da yaptığı paylaşımında; “Bu Zorlu ve sıkıntılı süreçte bize maddi manevi desteğini eksik etmeyen Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a teşekkür ederiz. Bu galibiyet volkan başkanımıza armağan olsun” dedi.

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