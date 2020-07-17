Ganalı yıldız Essien, Azerbaycan şehitlerini unutmadı

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Azerbaycan’da yaşanan saldırı sonrası şehitler için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

Kariyerinde, Real Madrid, Chelsea, Lyon, Milan gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak Azerbaycan’ın Sabail takımında mücadele eden Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, sosyal medya hesabında Azerbaycan’da yaşanan saldırı sonrası şehitler için bir paylaşımda bulundu. Azerbaycan bayrağıyla birlikte Sabail’de formasını giydiği bir fotoğraf paylaşan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Güçlü kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

Essien’in bu paylaşımı Azerbaycan’ın yanı sıra Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni topladı.