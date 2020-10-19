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Garry Rodrigues’in sözleşmesi feshedildi

FENERBAHÇE'DE KİRALIK OLARAK FORMA GİYEN YEŞİL BURUN ADALI FUTBOLCU GARRY RODRİGUEZ'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ.

Garry Rodrigues’in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodriguez’in sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe’ye 2019-2020 sezonunun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’dan katılan Yeşil Burun Adalı orta saha oyuncusu Garry Rodrigues’in sözleşmesi feshedildi. Teknik Direktör Erol Bulut tarafından yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen Rodrigues, sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştirilen isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona erdirilmesinin ardından Al Ittihad’a geri dönecek.

Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla toplamda 29 resmi müsabakada forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 15:46
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