banner4556

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat’ta oynanacak

banner4336

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat’ta oynanacak.

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat’ta oynanacak
banner4583

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat’ta oynanacak.

banner4575

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak" ifadelerine yer verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Spor Toto 1. Lig’de ertelenen maçların oynanacağı...
Spor Toto 1. Lig’de ertelenen maçların oynanacağı...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349