Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest’te herkesin gözü gökyüzündeydi. Dünyanın en iyi akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Red Bull pilotu Dario Costa, Sky Tour’un son uçuşlarını Gaziantep’te başlattı. İtalyan pilot, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği gösteri uçuşuyla Marmaris ve İstanbul’dan sonra Gaziantep semalarını da ele geçirdi. Dünya Ralli Şampiyonası ve Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda da Red Bull uçağıyla benzersiz şovlara imza atan İtalyan pilot Dario Costa, Gaziantep’te Teknofest boyunca uçuşlarına devam edecek.
Gaziantep’ten Red Bull Sky Tour geçti
RED BULL SKY TOUR KAPANIŞ ŞOVUNU GAZİANTEP’TE YAPTI. TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE DE GÖZLERİN GÖKYÜZÜNE ÇEVRİLMESİNİ SAĞLAYAN RED BULL PİLOTU DARİO COSTA, BU KEZ TEKNOFEST’TE HIZ VE DENGEYİ AKROBATİK UÇUŞLARIYLA BİRLEŞTİRDİĞİ BENZERSİZ BİR UÇUŞ SERGİLEDİ.
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