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Gedson Fernandes için ambulans geldi

Galatasaray’ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’i almak için ambulans havalimanına geldi.

Gedson Fernandes için ambulans geldi
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Galatasaray’ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’i almak için ambulans havalimanına geldi.

Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna katacağı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in korona virüs testi pozitif çıkmıştı. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak birazdan İstanbul’a inecek. Portekizli futbolcuyu almaya gelen ambulans da alana giriş yaptı.

Galatasaray, Gedson Fernandes’in geçici transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti.
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