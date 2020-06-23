banner3088

Genç kaleci Avrupa kulüplerinin radarında

İSTANBULSPOR’UN 19 YAŞINDAKİ KALECİSİ HALİL YİĞİT YİTMEZ, BELÇİKA, İNGİLTERE VE HIRVATİSTAN BAŞTA OLMAK ÜZERE AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ.

Genç kaleci Avrupa kulüplerinin radarında

İstanbulspor’un 19 yaşındaki kalecisi Halil Yiğit Yitmez, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Avrupa’da genç kaleci arayışlarının ön planda olduğu şu günlerde edinilen bilgiye göre İstanbulspor’un genç eldiveni Halil Yiğit Yitmez yurt dışındaki kulüplerin takibinde. Bu kulüpler arasında Belçika 1. ve 2. Lig, İngiltere Championship ve Hırvatistan 1. Ligi olan Prva Ligi’nden ekiplerin olduğu belirtildi. İngiltere, Belçika ve Hırvatistan ekiplerinden scoutlar Halil Yiğit Yitmez’i Fenerbahçe’de forma giydiği dönemden beri takip ederken, genç oyuncu son dönemlerde gösterdiği performans ile İstanbulspor’un kadrosuna girmeyi başardı.

Halil Yiğit Yitmez 9 yıl süren Galatasaray kariyerinin ardından bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray arasında da rekabete sebep olmuş ve oyuncuyu Fenerbahçe transfer etmişti. Halil Yiğit Yitmez Galatasaray kariyerinin ardından Fenerbahçe altyapısında da 3 sene forma giymiş ve ardından İstanbulspor’a transfer olmuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Albayrak: "Bankacılık sektörü kabuk...
Bakan Albayrak: "Bankacılık sektörü kabuk...
  1. EKONOMİ

banner3205

banner3196

banner3550

banner3211