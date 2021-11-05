Genç millilerden bronz madalya

U23 Dünya Güreş şampiyonasında Zeynep Yetgil ve Aslı Demir, bronz madalya kazandı.

Genç millilerden bronz madalya
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U23 Dünya Güreş şampiyonasında Zeynep Yetgil ve Aslı Demir, bronz madalya kazandı.

U23 Dünya Güreş şampiyonasında Zeynep Yetgil, İtalyan Carmen Dio’yu tuşla ve repesajdan gelen Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat’ı (8-3) yenerek Dünya 3.’sü oldu ve bronz madalya kazandı.

Aslı Demir ise İtalyan rakibi Avrupa 2.’si Elena Esposito’yu (3-2) yenerek Dünya 3.’sü oldu ve bronz madalya kazandı.

Bu madalyalar ile Türkiye’nin Dünya Şampiyonasındaki madalya sayısı; grekoromende 4, kadınlarda 3, toplamda da 7’ye yükseldi.

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