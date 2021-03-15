Genç taekwondoculardan 6 altın madalya

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın (Turkish Open 2021), altıncı gününde gençler kategorisinde Türk sporcular 6’sı altın 22 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de altıncı gün gençler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapıldı. Bu müsabakalarla gençler kategorisi sona ererken Türk sporcular, 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.Erkekler 45 kiloda Yasin Açıkgöz, 55 kiloda Semih Özer, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, kızlar 42 kiloda Canan Gündüz ile 44 kiloda Elif Sude Akgül ile 52 kiloda Özge Özbey altın madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvada yarın yıldızlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.