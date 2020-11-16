Gençler Basketbol Turnuvası’nda Kıyasıya Yarıştı

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonuyla gençlerin spor hayatına daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi olan “Sokaklar Bizim 3X3 Basketbol Turnuvası” düzenlendi. Yeni Mahalle Aydan Siyavuş Açık Basketbol Sahası’nda pandemi kuralları altında gerçekleştirilen turnuvaya Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, belediye meclis üyeleri Gökalp Kalaycı ve Yasin Gören, oda başkanları, STK başkanları, Silivri Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ali Tonta ve sınırlı sayıda izleyici katıldı.

KAZANAN TÜM TAKIMLAR OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) hakemleri tarafından yönetilen ve 12-18 yaş arası 100 genç sporcunun katıldığı turnuvada 22 takım kıyasıya yarıştı. Turnuva sonunda Genç Erkekler Grubunda Çakallar Takımı, Küçük Erkekler Grubunda SASK Takımı, Genç Kızlar Grubunda VORTEZ Takımı, Küçük Kızlar Gurubunda ise Potanın Yıldızları Takımı turnuvanın birincileri oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, MHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Gökalp Kalaycı, AK Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi Yasin Gören, Silivri Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı ve Silivri Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan takdim etti.

Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Silivri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde Spor Eğitim Uzmanı olarak görev yapan Turnuva Koordinatörü Sercan Şipka'ya Belediye Başkanı Volkan Yılmaz adına plaket takdiminde bulundu. Plaket sunumlarının ardından program sona erdi.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR ŞU ŞEKİLDE;

Gençler Erkekler Grubu Birincilik: Çakallar

Küçükler Erkekler Grubu Birincilik: SASK

Genç Kızlar Grubu Birincilik: VORTEZ

Küçük Kızlar Grubu Birincilik: Potanın Yıldızları

Gençler Erkekler Grubu İkincilik: Silivri Boi

Küçükler Erkekler Grubu İkincilik: CBSK

Genç Kızlar Grubu İkincilik: HANS

Küçük Kızlar Grubu İkincilik: Potanın Perileri

Gençler Erkekler Grubu Üçüncülük: Çatal Bıçak

Küçükler Erkekler Grubu Üçüncülük: 3 Black Mamba

Genç Kızlar Grubu Üçüncülük: Storm

Küçük Kızlar Grubu Üçüncülük: Potanın Sultanları