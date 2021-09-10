Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK’tan ortak çağrı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre, spor araştırmaları alanında proje çağrısı yapılacak.
Bu protokol çerçevesinde, spor araştırmaları alanında TÜBİTAK proje çağrısına çıkacak. TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında; gençlik ve spor alanında yapılacak, öncelikleri ülke ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda taraflarca belirlenecek, taraflarca %50 eş finansman modeliyle işleyecek ve proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin taraflarca yürütüldüğü 1001 çağrı programı hazırlandı.