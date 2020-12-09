Gennaro Gattuso: "Futbol tarihine geçecek güzel bir sayfa değil"

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG-Başakşehir maçında turuncu-lacivertlilerin Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yönelik ırkçı söylemlerin futbol tarihine geçecek güzel bir sayfa olmadığını söyledi.Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, UEFA Avrupa Ligi F Grubu İspanya’nın Real Sociedad ekibi ile oynayacakları maç öncesinde yapılan basın toplantısında PSG - Başakşehir maçında turuncu-lacivertlilerin Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yönelik yapılan ırkçı söylemler hakkında konuştu. Gattuso, ırkçılıkla ilgili mücadele etmek için güçlü sinyaller vermek gerektiğini belirterek, dün akşamki görülen olayların futbol tarihine geçecek güzel bir sayfa olmadığını belirtti.