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Getafe 1 puanı Enes Ünal’ın golleriyle aldı

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İspanya La Liga’nın 26. haftasında milli futbolcu Enes Ünal’ın formasını giydiği Getafe, sahasında karşı karşıya geldiği Deportivo Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakada Enes Ünal, attığı 2 gol ile takımının beraberliğinde büyük rol oynadı.

Getafe 1 puanı Enes Ünal’ın golleriyle aldı
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İspanya La Liga’nın 26. haftasında milli futbolcu Enes Ünal’ın formasını giydiği Getafe, sahasında karşı karşıya geldiği Deportivo Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakada Enes Ünal, attığı 2 gol ile takımının beraberliğinde büyük rol oynadı.

İspanya La Liga’nın 26. haftasında Getafe, sahasında karşı karşıya geldiği Deportivo Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Getafe forması giyen Enes Ünal, mücadelede gösterdiği etkili performans ile takımını beraberliğe taşıdı. Karşılaşmada Getafe, Cuenca’nın kırmızı kart görmesiyle 32. dakikadan sonra 10 kişi mücadele etti. Müsabakada Enes Ünal, 55’te skoru 1-1’e getiren golü attı. 72. dakikada yeniden sahneye çıkan Enes, rakip fileleri havalandırarak durumu 2-2 yaptı ve maçın skorunu belirlemiş oldu.

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Attığı 2 gol ile Deportivo Alaves maçının kahramanı olan Enes Ünal, ligdeki gol sayısını da 13’e yükseltmiş oldu.

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