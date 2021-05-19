Giovanni Guidetti: "Bizi zor ve uzun bir sezon bekliyor, planımız hazır"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, kendilerini zor ve uzun bir sezon beklediğini ifade ederek, "Onun için ne yapacağımızı biliyoruz. Planımız hazır. Nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Süreç bizim istediğimiz gibi ilerliyor" dedi.
Bu yaz Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda teknik ekip ve oyuncuların katılımıyla medya günü düzenledi. Etkinlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 20 gündür takımın birlikte olduğunu belirten Guidetti, "Öncelikle şu anda olmak istediğimiz yerdeyiz. Çok iyi bir şekilde çok iyi bir atmosferde, istekli bir şekilde çalışıyor. Ufak tefek problemlerimiz tabii var. Ama bunlar olması gereken problemler. Biz çok zor ve uzun bir sezon bekliyor. Onun için ne yapacağımızı biliyoruz. Planımız hazır. Nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Süreç bizim istediğimiz gibi ilerliyor" diye konuştu.
"Dünyadaki her takımı yenebileceğimize de inanıyoruz"
Ankara’da yaşadıkları Avrupa Şampiyonası’nın harika bir deneyim olduğunu ifade eden Guidetti, "Bununla birlikte burada gördük ki, bu takım her şeyi yapabilir. Eğer biz sonuna kadar mücadele edersek, çalışırsak, oynarsak, takım olarak birlikte hareket edebilirsek dünyadaki en iyi takım olmadığımızı biliyoruz ama dünyadaki her takımı da yenebileceğimize de inanıyoruz" şeklinde konuştu.
"Bahane üretmiyoruz, çözüm üretiyoruz"Herkes için çok uzun ve yorucu bir sezon olduğunu vurgulayan Giovanni Guidetti, "Bu saydığımız şartlar herkesin için geçerliydi. O yüzden biz bunu bir bahane olarak kullanmıyoruz. Bizim kullandığımız hep birbirimize söylediğimiz bir şey var; biz bahane üretmiyoruz, çözüm üretiyoruz. Bunun için çözümler üreteceğiz. Biz VNL sürecini yorgunluklarımızı gidermek, sakatlıklarımızı halletmek için kullanacağız. Bu yazın en büyük hedefi olimpiyatlara tam takım ve düzgün bir şekilde gidebilmek. Bütün hazırlığımızı ona göre yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.