TFF 1. Lig’in 21. haftasında 8 Şubat Salı günü Giresun Atatürk Stadyumu’nda oynanan fakat elverişsiz hava koşullarıyla ertelenen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşmasının tarihi belli oldu. Mücadelenin 23 Haziran Salı günü saat 17.30’da oynanacağı açıklandı. Müsabaka 34. dakikadan itibaren İstanbulspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle devam edecek.
Giresunspor - İstanbulspor erteleme maçının tarihi belli oldu
TFF 1. LİG'İN 21. HAFTASINDA ELVERİŞSİZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE 34. DAKİKADA ERTELENEN GİRESUNSPOR-İSTANBULSPOR MAÇININ 23 HAZİRAN SALI GÜNÜ SAAT 17.30'DA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ.
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