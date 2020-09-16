Yaptığı tasarımlarla moda dünyasında adından söz ettiren ve aynı zamanda oyunculuk kariyerine de ilk adımı atarak eğitimlere başlayan Gökçe Güreşçi, Avrupa’ya açılıyor. Ünlü spor markalarıyla görüşme halinde olan tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa’nın önde gelen voleybol kulüplerinin forma tasarımlarını gerçekleştirecek. Kendisi için spor dünyasına adım atmasının ilk olduğunu söyleyen Güreşçi, “Spor kulüpleri her zaman modada öncü olmuştur. Bu doğrultuda Avrupa’daki kulüpler de ilerleyen yıllar açısından benim adıma olumlu bur adım olacaktır. Şu anda görüşme aşamasındayım. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre spor dünyasına adım atmış olacağım” dedi.
Gökçe Güreşçi, Avrupa’ya açılıyor
TASARIMCI GÖKÇE GÜREŞÇİ, AVRUPA’YA AÇILIYOR. ÜNLÜ SPOR MARKALARIYLA ANLAŞMA YAPMA HAZIRLIĞINDA OLAN GÜREŞÇİ, AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN VOLEYBOL TAKIMLARININ FORMALARINI TASARLAYACAK.
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