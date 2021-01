Göksel Gümüşdağ: “İrfan Can için Fenerbahçe ile de görüşeceğiz”

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray’ın transfer görüşmesi gerçekleştirdiği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’nin de bir resmi bir talebi olduğunu ve sarı-lacivertlilerde bir görüşme yapacaklarını söyledi. Başkan Gümüşdağ, İrfan Can transferinde oyuncu takasını olacağının şu an belli olmadığını ifade etti.