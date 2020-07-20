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Göksel Gümüşdağ: "Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı"

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE KULÜP BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, "TÜRK FUTBOLUNDA BİR DEVRİM NİTELİĞİNDE BAŞARI HİKAYESİ YAZILDI" DEDİ.

Göksel Gümüşdağ: "Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı"

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir’de Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı" dedi.

Süper Lig’in 33. haftasında evinde Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligin bitmesine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "2014 yılında bir avuç arkadaşımızla Başakşehir kulübünü kurduk. 6. yılımızda Başakşehir Türkiye’nin 6. şampiyonu oldu. Tabii bir avuç taraftarımız var ama inançları çok yüksek. 4-5 yıldır kıl payı kaçırdığımız şampiyonluk vardı. Hiç yılmadık hep mücadele ettik ve inancımızı hiç yitirmedik. Bu takım imkansızı başardı. Tüm teknik ekip ve futbolcuları da kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Yönetim kurulunun tamamı çok önemli bir mücadele verdiler. Bu işe çok inandılar. Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı. Türkiye’nin yeni şampiyonu hayırlı uğurlu olsun. Kupayı ise sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. Sağlık çalışanları da bu yılın şampiyonudur" şeklinde konuştu.

Başkan Gümüşdağ, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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