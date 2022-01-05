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Göksel Gümüşdağ: "Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu."

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Göksel Gümüşdağ: "Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu."

Göksel Gümüşdağ: "Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu."
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Göksel Gümüşdağ: "Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu."

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