Gol düellosunu kazanan Beşiktaş!

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
BB Erzurumspor: Szumski, Butko (Osman dk. 82 ?), Da Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah Başsan (Darri dk. 90+7 ?), Aatif (Obertan dk. 84 ?), El Kabir (Gomes dk. 46)
Yedekler: Kayacan, Göktuğ, Rahman Buğra, Gökhan, Teikeu, Rachani
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal (N'Koudou dk. 76), Atiba (Necip dk. 61), Oğuzhan (Mensah dk. 61), Larin (Montero dk. 90+1 ?), Cenk Tosun (Gökhan Töre dk. 76)
Yedekler: Utku, Rıdvan, Bilal, Serdar, Ljajic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Larin (dk. 10), Oğuzhan (dk. 26), Ghezzal (dk. 66), Gökhan Töre (dk. 86) (Beşiktaş), Schwechlen (dk. 16), Emrah Başsan (dk. 39) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Welinton (Beşiktaş), Cenk Ahmet (BB Erzurumspor)