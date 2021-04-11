Gol düellosunu kazanan Beşiktaş!

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, BB Erzurumspor'a konuk oldu. Karşılıklı gollerle geçen karşılaşmayı konuk ekip Beşiktaş 4-2 kazandı.

Gol düellosunu kazanan Beşiktaş!
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Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

BB Erzurumspor: Szumski, Butko (Osman dk. 82 ?), Da Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah Başsan (Darri dk. 90+7 ?), Aatif (Obertan dk. 84 ?), El Kabir (Gomes dk. 46)
Yedekler: Kayacan, Göktuğ, Rahman Buğra, Gökhan, Teikeu, Rachani

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal (N'Koudou dk. 76), Atiba (Necip dk. 61), Oğuzhan (Mensah dk. 61), Larin (Montero dk. 90+1 ?), Cenk Tosun (Gökhan Töre dk. 76)
Yedekler: Utku, Rıdvan, Bilal, Serdar, Ljajic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Larin (dk. 10), Oğuzhan (dk. 26), Ghezzal (dk. 66), Gökhan Töre (dk. 86) (Beşiktaş), Schwechlen (dk. 16), Emrah Başsan (dk. 39) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Welinton (Beşiktaş), Cenk Ahmet (BB Erzurumspor)

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