Golbol Kadın Milli Takımı’na Olimpiyat Köyü’nde coşkulu karşılama

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Olimpiyat Köyü’nde coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu’nda oynanan final maçında ABD’yi 9-2 mağlup ederek altın madalya elde etti. Milliler, Rio 2016’nın ardından Türkiye’ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırmış oldu. Ay-yıldızlılara olimpiyat köyünde coşkulu karşılaşma yapıldı. Türk kafilesi, Türk bayraklarıyla karşıladığı millilere, ’Türkiye’ ve ’Türkiye sizinle gurur duyuyor’ tezahüratları yaptı ve altın madalyanın sevinci doyasıya yaşandı.