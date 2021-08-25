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Görkem Polat Avrupa şampiyonu

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde Türkiye, 1’er altın, gümüş ve bronz madalya kazanırken Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu.

Görkem Polat Avrupa şampiyonu
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Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde Türkiye, 1’er altın, gümüş ve bronz madalya kazanırken Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu.

Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 8 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, günü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Ümitler kategorisinde erkekler 54 kiloda Görkem Polat, altın madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Aysel Nur Sağlık bronz madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde kızlar 59 kiloda Ceren Çetinel gümüş madalya elde etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

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