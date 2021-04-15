Göztepe maçında forma Halil Dervişoğlu’nda

Galatasaray’da Göztepe maçında Radamel Falcao, Mustafa Muhammed ve Ryan Babel’in yer alamayacak olmasından dolayı ileri uçta Halil Dervişoğlu’nun oynaması bekleniyor. Devre arasında takıma katılan Halil, sarı-kırmızılı forma ile 4 maçta görev aldı.
Oğulcan Çağlayan bu sezon Trabzonspor ve Göztepe maçlarına 11’de görev almış ve ileri uçta oynamıştı. 25 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililere karşı alınan 2-0’lık galibiyette 1 de gol atma başarısı göstermişti. Oğulcan bu sezon 15 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcunun Göztepe karşısında kanatlarda oynaması bekleniyor.
Devre arasında Brentford’dan kiralık olarak takıma katılan Halil Dervişoğlu da Galatasaray’da 4 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil olan 21 yaşındaki futbolcu gol ve asist yapamadı.Takımda ayrıca Ryan Donk’un kırmızı kart cezası bulunurken, DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve Henry Onyekuru’nun da sakatlıkları bulunuyor.