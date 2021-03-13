Grekormen Güreş Milli Takımı Olimpiyat elemesi hazırlıklarını sürdürüyor

Grekormen Güreş Milli Takımı, Olimpiyat elemeleri için hazırlıklarına devam ediyor.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 18-21 Mart tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat elemelerine hazırlanan Grekoromen güreş milli takımında hazırlıklar son sürat devam ediyor. İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet tesislerinde kampta bulunan milliler antrenmanlarını teknik direktör Salih Bora yönetiminde sürdürüyor. Hazırlıkların son derece iyi gittiğini belirten Grekoromen güreş milli takımı teknik direktörü Salih Bora, "2020 olimpiyatlarının ertelenmesinden sonra programımızda büyük değişiklikler oldu. Pandemi sürecine girdik. Evlerde kaldığımız süreler oldu. Ancak kamp yapmamıza müsaade çıktıktan sonra çalışmalarımıza devam ettik. Ukrayna ve İtalya’da iki turnuvada başarılı sonuçlar aldık. Şimdi önümüzde çok zorlu süreçler var. 19 Mart tarihinde Avrupa Olimpiyat kalifikasyonları yapılacak. Peşinden 21-25 Nisan tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası var. Ve onun peşinden de, 6-9 Mayıs tarihlerinde de Dünya Olimpiyatlarına katılmak için Dünya Kalifikasyonu yapılacak. Bu müsabakaların hepsi çok önemli bizim için. Biz kampımıza devam ediyoruz ve burada da Hem büyükler hem de U23 takımlarının en iyi şekilde hazırlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedef olarak tabı ki öncelikle olimpiyatlar. Biliyorsunuz 6 sıklet olimpiyatlarda da yapılacak. Biz şuanda 2 sıkletle olimpiyat kotası almış durumdayız. Diğer 4 sıklet için bunların içinden tabı çok güçlü çok zorlu rakiplerimiz var. Alabildiğimiz kadarını alıp olimpiyatlara daha fazla bir sayıyla katılmak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak isteriz" dedi.

Olimpiyat elemelerinde Grekoromen stilde Türkiye’yi temsil edecek olan güreşçiler şunlar:

60 Kg: Kerem Kamal

67 Kg: Atakan Yüksel

77 Kg: Fatih Cengiz

87 Kg: Metehan Başar

Grekoromen Güreş Milli Takımı 18 Mart tarihinde Macaristan’a hareket edecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 20:50