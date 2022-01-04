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Groenendijk: "Kupaya uzanan taraf olmamızı umuyorum"

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Beşiktaş Süper Kupa maçı öncesi konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayız. Skor ne olursa olsun, iyi bir futbol izletip kupaya uzanan taraf olmamızı umuyorum" dedi.

Groenendijk: "Kupaya uzanan taraf olmamızı umuyorum"
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Beşiktaş Süper Kupa maçı öncesi konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayız. Skor ne olursa olsun, iyi bir futbol izletip kupaya uzanan taraf olmamızı umuyorum" dedi.

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Kupanın önemine değinen Groenendijk, "Bizim açımızdan tarihi bir maç. İlk defa kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Amacımız, kulübü, şehri ve taraftarları gururlandırmak. Oyuncu grubumuzun isteğinden ve arzusundan son derece memnunuz. Yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayız. Skor ne olursa olsun, iyi bir futbol izletip kupaya uzanan taraf olmamızı diliyorum" şeklinde konuştu.

Hakan Özmert: "İnşallah isteğimizi kulüp olarak sahaya yansıtırız"

Takım kaptanı Hakan Özmert ise, ilk kez Süper Kupa finalinde yer alacakları için heyecanlı olduğunu belirterek, "İyi hazırlandık. İnşallah bu isteğimizi kulüp olarak sahaya yansıtırız. Çok heyecanlıyız. İlk defa bu kupada mücadele ediyoruz. Dolayısıyla çok istekliyiz. Sonunda da umarım bu kupaya uzanırız. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Değişik bir tecrübe bizim için. Antrenmanımızı yaptık. Stat ve zemin gerçekten çok güzel. Biz buraya gelirken Dünya Kupası kuralları uygulanıyor bizim için, bence hiçbir sorun yok. Gayet güzel. Mutluyuz açıkçası" şeklinde konuştu.

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