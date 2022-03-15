banner4556

Gültekin; Lige galibiyetle başlamak güzel

banner4664

TFF İstanbul 1. Amatör Küme ekiplerinden Silivri temsilcisi Değirmenköyspor Kulüp Başkanı İsmail Gültekin “ligin ilk maçında deplasmanda kazanmak kadar güzel bir şey yok” dedi.

Gültekin; Lige galibiyetle başlamak güzel
banner4583
banner4336

Ligin açılış maçında Hadımköy deplasmanında Esenyurt Örnek İdman Yurdu ile karşılaşan ve bu maçı 2-1 kazanan Değirmenköyspor keyifler yerinde. Ligde ikinci haftayı kendi saha ve seyircisi önünde Büyükçekmece Karadeniz ile oynayacak olan kulüpte Başkan İsmail Gültekin yaptığı açıklamasında; “Ligin ilk maçında kazanmak güzeldi. Biz galibiyetleri seriye bağlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Değirmenköy yıllardır futboldan uzak bir şekilde yaşadı. Yıllardır kulübümüz liglere giremedi ve şimdi liglerdeyiz. Mütevazı bir takım kurduk, bölgemizde tanınan oyuncularla anlaşma sağlayarak yola çıktık. ilk maçı unuttuk şimdi ikinci maça konsantre olduk. Rakibimiz iyi bir takım güzel ve keyifli bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Centilmenliğin ön planda olduğu bir maç olsun” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başiskele Belediyesi’nde e-belediyecilik uygulamaları
Başiskele Belediyesi’nde e-belediyecilik uygulamaları
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666