Gültekin; Lige galibiyetle başlamak güzel

Ligin açılış maçında Hadımköy deplasmanında Esenyurt Örnek İdman Yurdu ile karşılaşan ve bu maçı 2-1 kazanan Değirmenköyspor keyifler yerinde. Ligde ikinci haftayı kendi saha ve seyircisi önünde Büyükçekmece Karadeniz ile oynayacak olan kulüpte Başkan İsmail Gültekin yaptığı açıklamasında; “Ligin ilk maçında kazanmak güzeldi. Biz galibiyetleri seriye bağlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Değirmenköy yıllardır futboldan uzak bir şekilde yaşadı. Yıllardır kulübümüz liglere giremedi ve şimdi liglerdeyiz. Mütevazı bir takım kurduk, bölgemizde tanınan oyuncularla anlaşma sağlayarak yola çıktık. ilk maçı unuttuk şimdi ikinci maça konsantre olduk. Rakibimiz iyi bir takım güzel ve keyifli bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Centilmenliğin ön planda olduğu bir maç olsun” dedi.