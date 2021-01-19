Gümüşyaka sahasını istiyor

Bakımsızlıktan dolayı çürümüşlüğe terkedilen trilyonluk yatırım için Gümüşyakaspor Kulüp Başkanı Nuri Acundeğer’den çağrı geldi. Acundeğer özel olarak yaptığı açıklamada Gümüşyaka Stadı’nın harabeye döndüğünü belirterek yetkililerden stada el atmalarını istedi. Acundeğer “Gümüşyaka Stadı harabe durumda. Yerin tapusu belediyede. Eğer buraya el atılırsa çok güzel bir spor kompleksi olur. Yeter ki yapmak istesinler. Burada sadece biz değil çevremizdeki Çanta, Değirmenköy, Çeltik, B.Çavuşlu da faydalanabilir. Maçlarımızı da hep birlikte burada oynayabiliriz. Biz bu sahanın değerlendirilmesini istiyoruz.” diye konuştu. Acundeğer bir tane de antrenman sahası istediklerini belirterek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çağrı yaptı.



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