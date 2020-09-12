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Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı

GALATASARAY KARŞISINDA İLK YARIDA KALESİNDE 3 GOL GÖREN GAZİANTEP FK FİLE BEKÇİSİ GÜNAY GÜVENÇ, SOYUNMA ODASINA GİDERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI.

Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Gaziantep FK file bekçisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapadı. Gaziantep ekibinin kalecisi Günay Güvenç, ilk yarı sonunda soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Morali bozulan 29 yaşındaki kaleci bir süre sahada kaldı ve daha sonra soyunma odasına gitti.

Günay Güvenç, ilk yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen iki Feghouli ve bir de Luyindama’nın zor şutlarını çıkardı.

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