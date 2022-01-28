banner4556

Gündem Silivrispor ve ertelenen lig

banner4336

Liglerin bir hafta kar nedeni ile ertelenmesinin ardından Silivrispor yönetim kurulu üyeleri Nuri Çolakoğlu, Ömer Tabala, Halil Şahin ve Vedat Tunbar bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundular.

Gündem Silivrispor ve ertelenen lig
banner4582

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor’da yönetim başlayacak olan lig öncesinde durum değerlendirmesinde bir araya geldi. Silivrispor’da yönetim kurulunda bulunan Ömer Tabala, Nuri Çolakoılu, Halil Şahin ve Vedat Tunbar önceki gün öğle yemeğinde bir araya geldiler. Ömer Tabala’nın işlettiği mekanda bir araya gelen yöneticiler yaşanan kar yağışı nedeni ile bir hafta ertelenen ligler ile ilgili durum değerlendirmesi yaptı.
 

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Duru: Hedefe kilitlenmiş Silivri için kar engel...
Duru: Hedefe kilitlenmiş Silivri için kar engel...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616