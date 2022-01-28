Gündem Silivrispor ve ertelenen lig

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor’da yönetim başlayacak olan lig öncesinde durum değerlendirmesinde bir araya geldi. Silivrispor’da yönetim kurulunda bulunan Ömer Tabala, Nuri Çolakoılu, Halil Şahin ve Vedat Tunbar önceki gün öğle yemeğinde bir araya geldiler. Ömer Tabala’nın işlettiği mekanda bir araya gelen yöneticiler yaşanan kar yağışı nedeni ile bir hafta ertelenen ligler ile ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

