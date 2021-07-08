Güraslan: Kullanım hakkı Silivrispor'undur

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Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan'dan Selimpaşa Mehmet Karasu Stadı için flaş bir açıklama geldi.

Güraslan: Kullanım hakkı Silivrispor'undur
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Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan'dan Selimpaşa Mehmet Karasu Stadı için flaş bir açıklama geldi.


Kulüp Başkanı Taylan Güraslan, Selimpaşa Mehmet Karasu Stadı'nın kullanım hakkının Silivrispor'a ait olduğunu söyledi. Güraslan yaptığı açıklamada "Öncelikle Selimpaşa Mehmet Karasu Stadı'nın kullanım hakkı Silivrispor'undur. İl Spor Müdürlüğü'ne gerekli yazıları gönderdik. Tahsisinin Silivrispor'a gerçekleştirilmesi ile ilgili işin bürokratik kısmını da takip ediyoruz. En yakın zamanda Silivrispor'a tahsisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Orada yapılan turnuvaların ve idmanların da Silivrispor’la bir alakası yok" diye konuştu.

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