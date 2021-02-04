Güraslan, Kulübüyle kenetlenen ilçe puan kaybetmez

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Silivrispor hafta içi maçında çıktığı Bursa deplasmanında grup lideri olan Yıldırımspor’u evinde 4-1 yenerek üç puana uzanmasının ardından Kulüp Başkanı Taylan Güraslan açıklamasında; “Önemli bir galibiyete daha imza atan tüm oyuncularımı kutluyorum” dedi.



Silivrispor’da yüzler gülmeye devam ediyor. Hafta içi maçında grup lideri olan Bursa Yıldırımspor’u deplasmanda 4-1 yenen Silivrispor Başkan Taylan Güraslan yaptığı açıklamasında; “Ligde önemli haftalardayız. Puan kaybına tahammülümüzün olmadığı ve birbiri ardına zorlu maçlar yapmaktayız. Sezon başından beri türlü olumsuzluklar yaşadık fakat bunların üstünden de el birliği ile gelme başarısı gösterdik. Kenetlenen bir ilçe ile bütünleşen bir takımın puan kaybı yaşaması kolay olmayacaktır.



ZOR BİR MAÇTI

Silivri ve Silivrispor bütünleşmiştir ve bütünlük çerçevesinde de kazanan ilçe sporu olmaya devam edecektir. Bursa temsilcisi Yıldırımspor karşısında aldığımız 4-1’lik galibiyet hafife alınmayacak bir takım olduğumuzun göstergesi konumundadır. Zorlu bir maçtı ve bu zor maçı kolaya çevirmesini bildik.



ÇOK DAHA İYİ YERLERE ÇIKACAĞIZ

Bu galibiyette payı olan herkese teşekkür ederim. Malzemecisinden masörüne, oyuncusundan teknik adamına, medya organlarına, taraftarımız ile birlikte tribündeki gönüldaşlarımıza teşekkür ederim. Her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a da ayrıca teşekkür ederim. İyi bir maçtı ve kazanan taraf olmak da ayrı bir sevinç kaynağıdır. Silivrispor ilerleyen haftalarda kadromuza yeni dahil olan oyuncuların da katkılarıyla çok daha iyi yerlere varacaktır” dedi.

SPORTURK