Güraslan “Sözümüzün arkasındayız”

Silivrispor Kulübü Başkanı Taylan Güraslan, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Sevgili Silivrispor sevdalıları

Malum olduğu üzere ligin ilk Beş maçında istediğimiz sonuçları alamadık, iyi oyunumuzu skora yansıtamadık ama biz takımımıza inanıyor ve güveniyoruz.

Sevgili Silivrispor sevdalıları, biz yönetime gelirken ne söz verdiysek arkasındayız sözümüzü yerine getiriyor ve getirmeye de devam edeceğiz.

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden olumsuz eleştiriler alıyoruz, iyi niyetli eleştiriler bize katkı veriyor ama bazı art niyetli sosyal medya kullanıcıları pusuya yatmış, avcı misali olumsuz skor avcılığı yapma peşinde.

Bu kötü niyetli kişilere soruyoruz, Deprem oldu stadımız da maç yapamadık, kaç maçta takımın yanında oldunuz, Pandemi sürecinde Aylarca bir kuruş gelirimiz olmadı neredeydiniz, Lokalimiz geçmişten gelen 180 Bin TL borç sebebiyle elimizden alınıyordu tek kelime etmediniz, kulübümüzün her hafta 15 bin TL tutan covid-19 testlerine maddi, manevi ne katkı sağladınız?

Bu kişiler şimdi çıkmış bizim Silivrispor’luluğumuzu sorgulamaya kalkıyor, orada durun arkadaşlar, biz yönetim olarak kulübün en zor zamanlarında elini taşın altına koymuş insanlarız, hayatı boyunca kulübümüze bir kuruş menfaati dokunmayanlar, hatta bugünkü zorlukların müsebbibi olanlar, siz hiç konuşamazsınız.

Ben ve yönetim kurulum evimizden, aşımızdan keserek Silivrispor’un geleceğini kurmaya çalışıyoruz, sizlere rağmen bunu başaracağız da kimsenin bundan şüphesi olmasın.

Biz yönetim kurulumuzla, Teknik ekip ve futbolcularımızın arkasındayız, takıma inanıyoruz, bu takım ligi en iyi yerde bitirecek inancını taşıyoruz.

Yapıcı her türlü eleştiriye açığız ama skor bazlı pusuya yatanları, kulüpten menfaat temin etmeye çalışanları, hakaretle var olacaklarını sananları Silivrispor sevdalılarına havale ediyoruz.

Yaşadığımız bir çok olumsuzluğa rağmen biz yönetim olarak bu kulübün geleceğini kuracağız, bizler buna inanarak bu göreve geldik, asla pes etmeyip bunu başaracağız ve görevini yapmanın gönül rahatlığıyla, günü geldiğinde emanetin sahibi olan, bize inanan Genel Kurul üyelerine emaneti teslim edeceğiz.

Kamuoyuna ve Tüm sevdası Silivrispor olanlara duyurulur…