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Güraslan “Yiğit düştüğü yerden kalkacak”

TFF 3. Lig 4. Grupta kümede mücadele eden ve Bayrampaşaspor'a 3-0 yenilerek Bölgesel Amatör Lige düşen Silivrispor yönetiminden açıklama geldi. Başkan Taylan Güraslan imzasıyla yazılı olarak yapılan açıklamada “Yiğit düştüğü yerden kalkacak ve layık olduğu Profesyonel Lige tekrar çıkacaktır” ifadelerine yer verildi.

Güraslan “Yiğit düştüğü yerden kalkacak”
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Kulüp yönetiminden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sevgili Silivrispor’lular, 2020/2021 sezonu Kulübümüz ve İlçemiz adına üzüntü verici bir sonuçla bitmiştir. Biz Yönetim olarak elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bulunduğumuz dönemde şartların zorluğu Kamuoyu tarafından bilinmektedir, fazlasıyla üzgünüz. Sorumluluğu tamamen geçmiş Yönetimler de aramak abesle iştigaldir, Elbette geçmiş dönemlerden gelen sorunlar vardır ve halen devam etmektedir ama sorumluluk anlamında bize aittir.  2 yıllık sürecimizde yaşanan tüm olayları, Tam kapanma süreci bittikten sonra Basın Toplantısı ile dile getirip, her türlü soru ve eleştiriyi cevaplayacağız. Bizler Silivri de esnaflık yapan ve Silivri’ye karşı sorumluluğu olan insanlarız, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bizler Silivri çarşı meydanında alnımız ak olarak gezmeye devam edeceğiz. Son olarak “Yiğit düştüğü yerden kalkacak ve layık olduğu Profesyonel Lige tekrar çıkacaktır” kamuoyunu saygıyla duyurulur.

Taylan GÜRASLAN /Kulüp Başkanı

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