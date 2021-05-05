Güraslan “Yiğit düştüğü yerden kalkacak”

Kulüp yönetiminden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Taylan GÜRASLAN /Kulüp Başkanı
TFF 3. Lig 4. Grupta kümede mücadele eden ve Bayrampaşaspor'a 3-0 yenilerek Bölgesel Amatör Lige düşen Silivrispor yönetiminden açıklama geldi. Başkan Taylan Güraslan imzasıyla yazılı olarak yapılan açıklamada “Yiğit düştüğü yerden kalkacak ve layık olduğu Profesyonel Lige tekrar çıkacaktır” ifadelerine yer verildi.
Kulüp yönetiminden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Taylan GÜRASLAN /Kulüp Başkanı