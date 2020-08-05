Gurbetçi golcüye Süper Lig kancası!

Hollanda 2. Lig ekiplerinden NAC Breda’da forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Hüseyin Doğan, gösterdiği performans ile birçok Süper Lig kulübünü peşine taktı. Türkiye’den birçok kulübün gurbetçi golcünün transferi için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Hollanda Eredivisie’nin bir alt ligi olan Eereste Divisie’de mücadele eden NAC Breda kulübünde forma giyen Hüseyin Doğan, Süper Lig kulüplerinin radarında. Sparta Rotterdam altyapısından yetişerek, Hollanda’da farklı liglerde birçok takım forması giymiş olan 26 yaşındaki golcü oyuncuya Türkiye’den birçok ekibin teklif götürdüğü öğrenildi. Orta saha bölgesinde de görev yapabilen Hüseyin Doğan, NAC Breda’da bu sezon oynadığı 20 resmi müsabakada 6 gol, 4 asistlik performans sergileyerek, 10 gole doğrudan katkı verdi.

Başarılı futbolcunun ismi devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu.