Güriz, İçimizdeki rakipler daha güçlü

Aksaray maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada yapılan takımı olumsuz yönde etkileyen açıklamalar hakkında bir değerlendirmelerde bulunan Sertan Güriz; “Son zamanlarda Silivrispor’u yıpratmaya yönelik gereksiz spekülasyonlar yapılmaktadır. Konuşulacak çok şey var, fakat susmam Silivrispor içindir. Zamanı gelince her şey ve her konu hakkında konuşacağımı herkes bilsin. Şuan tek derdim bu takımı iyi yerlere getirmek. Futbol dışı işlere ve kişilere ayıracak vaktim yok. Merak eden olursa da bana ulaşmak çok zor değil. Arayan ve tesislere yanıma gelen herkesle her şeyi konuşurum. Her maç öncesi iki farklı rakiple mücadele ediyoruz. Önce içimizdeki zorlu ve kötü niyetli rakiplerle sonrasında da sahadaki rakiplerimizle mücadele etmekteyiz.

AMAÇ DOĞRUDAN YIPRATMAYA ÇALIŞMAK

Şu bilinsin ki içimizdeki rakipler daha güçlü. Sosyal medya çok kötü karalama merkezi olmuş. Bu mecrayı fütursuzca kullanmak ve söylenen sözlerin nereye gideceğini bilmemek doğru şeyler değildir. Benim derdim bu gemiyi kazasız belasız limana yanaştırmak. Tek düşüncem Silivrispor. Bu takımın üzerinden veya doğrudan yıpratmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Bu sıkıntılı dönemde Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın yaptığı sağduyulu açıklamalar ve maddi manevi yardımları takımı ayakta tutmuştur. Kendisine ve Silivrispor’a destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.