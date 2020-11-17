Güriz; İyi oynadık ve kazandık demek istiyoruz

Çarşamba günü kendi evinde Modafen ile oynamaya hazırlanan Silivrispor’da teknik patron Sertan Güriz samimi açıklamalara imza attı. Güriz yaptığı açıklamasında; “Kesinlikle kazanmamız gereken çok önemli bir maç olacak Modafen maçı. Beraberliğinde bizim için geçerli olmadığı bir maç artık bahanelere de sığınmak istemiyoruz. İyi oynuyoruz, yenemiyoruz değil de iyi oynuyoruz ve kazandık demek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum bu maçı kazanıp üç puanı alacağımızı ve çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Bülent ve Tufan’ın durumu belirsizliğini koruyor. Maçtan önce belli olacak. Maçtan önce bir deneme yaparak belli olacak şuan için yüzde elli yüzde elli durumları. Testlerde de herkes negatif çıktı. Maç saatini bekliyoruz kazanmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.