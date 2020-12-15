Güriz; Zorlu bir süreçti ve atlattık

10 gündür karantinada olan Silivrispor idman ve maç hasretine son veriyor. Son oynanan Kırıkkale maçından sonra neredeyse tüm kadro ve teknik heyetin corona virüse yakalanmasıyla birlikte yaşanan süreç son buldu. Karantinanın ardından takımı ile birlikte idmanlarına başlayan Sertan Güriz yaptığı açıklamasında; “10 gündür karantinaydık, çağımızın vebası diyebileceğimiz bu hastalıktan tüm kulüpler gibi takımımız da nasibini aldı. Tesislerde geçirdiğimiz karantina süresince sürekli arayıp bilgi alan ve yanımızda olduğunu hissettiren başka Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a, ilçemiz esnaflarına ve evlerinde hazırladıkları birbirinden leziz yemekleri tesislere kadar getirerek bizlere sunan herkese sonsuz teşekkürü bir borç biliriz. Zorlu bir süreçti ve atlattık.

ADIYAMAN MAÇINI KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Takım olarak hastalığı sıkıntısız atlattığımız için memnunuz. Şimdi önümüzde önemli bir Adıyaman maçı var. İdman eksiğimiz çok var ama bunu kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu eksiklere üç oyuncumuz Gökhan, Hakan ve Mücahit’in de cezalı oluşu eklenince sıkıntılarımız daha da büyüyor. Bunları bahane etmek istemiyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen Silivrispor’un üzerinde dolaşan bütün karabulutlara rağmen hafta sonu oynayacağımız Adıyaman maçını kazanmak istiyoruz. İyi bir istikrar yakalayıp yukarılara çıkmak istiyoruz” dedi.