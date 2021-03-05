Gustavo’nun sakatlığı Fenerbahçe’ye pahalıya mal oldu!

Fenerbahçe, Luiz Gustavo’nun yokluğunda çıktığı mücadelelerde aldığı kötü sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın olmadığı 5 lig maçında sadece 7 puan toplarken, Türkiye Kupası’na da veda etti.
Fenerbahçe, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadığı Hatayspor mücadelesinde sakatlanan ve 6 resmi mücadeleyi kaçıran Luiz Gustavo’nun yokluğunda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkatleri çekti. Son olarak 2 Şubat tarihinde Hatayspor mücadelesinde forma giyen Brezilyalı orta saha dizindeki ödem nedeniyle 5’i lig 1’i de kupa olmak üzere 6 mücadelede takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertliler, Gustavo’nun yokluğunda çıktığı 5 lig maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 7 puan toplayabildi.
Kupaya veda etti
Kadıköy’de oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde de forma giyemeyen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun yokluğunda sarı-lacivertliler, uzatmalarda rakibine yenilerek Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etmişti. Geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Gustavo’nun, Konyaspor mücadelesi öncesi bugün yapılan idmanda takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: 1-2 (Kupa)
Fenerbahçe - Galatasaray: 0-1
Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe - Göztepe: 0-1
Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-1Fenerbahçe - Antalyaspor: 1-1