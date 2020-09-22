Hajduk Split, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı Hırvat ekibi Hajduk Split akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.
Galatasaray ile Hajduk Split perşembe günü saat 21.00’de karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU'NDA KARŞILAŞACAĞI HIRVAT EKİBİ HAJDUK SPLİT AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELDİ.
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı Hırvat ekibi Hajduk Split akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.
Galatasaray ile Hajduk Split perşembe günü saat 21.00’de karşı karşıya gelecek.