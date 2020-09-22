banner3088

Hajduk Split, İstanbul’a geldi

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU'NDA KARŞILAŞACAĞI HIRVAT EKİBİ HAJDUK SPLİT AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELDİ.

Hajduk Split, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı Hırvat ekibi Hajduk Split akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda konuk edeceği Hırvat ekiplerinden Hajduk Split ekibi bu akşam özel bir uçakla İstanbul Havalimanı’na geldi. Split kafilesi daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Galatasaray ile Hajduk Split perşembe günü saat 21.00’de karşı karşıya gelecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray Yönetim Kurulu Kalamış’ta bir araya...
Galatasaray Yönetim Kurulu Kalamış’ta bir araya...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3211