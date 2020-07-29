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Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor

SERİE A'NIN 37. HAFTASINDA MİLAN DEPLASMANDA SAMDORİA'YI 4-1 MAĞLUP EDERKEN, MİLLİ OYUNCU HAKAN ÇALHANOĞLU, 1 GOL VE 1 ASİSTLE GÖZ DOLDURDU. ÇALHANOĞLU, 36. HAFTADAKİ ATALANTA MAÇINDA DA FİLELERİ HAVALANDIRMIŞTI.

Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor

Serie A’nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria’yı 4-1 mağlup ederken, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistle göz doldurdu. Çalhanoğlu, 36. haftadaki Atalanta maçında da fileleri havalandırmıştı.

Serie A’nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Milan 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile farkı 2’ye çıkardı. 58. dakikada milli oyuncunun pasında İbrahimovic skoru 3-0 getirdi. Ev sahibi ekip, 87. dakikada Askildsen ile tek sayısını kaydederken, 90+2. dakikada Leao karşılaşmaya noktayı koydu ve Milan sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milan puananı 63’e yükseltirken, Sampdoria ise 41 puanda kaldı.

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