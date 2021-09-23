Hakan Keleş: ”Takımımız oturdu, sonuçlara yansıtacağız”

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçının ardından, ”Oyuncuların stresi vardı gol atamama gibi onu da aştık. Kayseri maçımız var onlarda iyi gidiyor bizim için bundan sonra lig başlıyor. Takımımız oturdu sonuçlara yansıtacağız” diye konuştu.

Süper Lig’in 6. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kötü bir fikstür ile geldiklerini ve istedikleri puanı toparlayamadıklarını ifade ederek, ”Fikstür bize dönecektir. Erken gol biraz oyun düzenimizi bozdu. Sıkıntı yaşadık. Oyuncular bu atmosfere çok alışık değillerdi. Oyunu daha sonra toparladık hatta penaltı kaçırdık. Onu atsaydık oyun bize dönerdi. Gerekli riskleri aldık golü bulduk sonra baskılı oyunu sonuca yansıtamadık. Penaltıyı gole çevirebilseydik belki galip bile gelebilirdik. Oyun olarak iyi oynadık, sonuca yansıtamadık ve mağlup olduk. Diabate ile Sivasspor’da da çalışmıştık orada forvet burada kenarda forvet arkası oynuyor. Oyuncuların performansları zaman zaman dalgalı oluyor. İyi tanıdığım bir oyuncu. Maç performansı biraz düşüktü. Bir şeyler yapsın diye bekledik ama sonuçta değiştirdik diğer oyunculara şans verdik” dedi.

”Fikstür biraz bize dönüyor”

Takımın durumuna değinen Keleş, ”Gol atmayı başaramadı diyoruz ama VAR’dan golümüz var verilmeyen penaltılar var. Gol bölgesinde devamlı farklı oyuncular oynatıp risk alıyoruz. 2-0’dan sonra inanılmaz bir ofans oyunu oynadık. Penaltı kaçırdık. Geçen sene 12 maç üst üste gol yemedik. Golü atamadık atacağız atıyoruz da. Lig için çok erken. Devre arası var transferler var. Yeni kadro kurduk ve sıkıntılar yaşadık. Fikstür dezavantajı da yaşadık. İç sahada Konyaspor iyi bir takım onlara karşı oynadık. Fikstür biraz bize dönüyor. İç sahadaki galibiyet ve dış sahadan puanlar bizi iyi bir yere getirecek. Atmosfer ve oyuncuların ilk defa sahaya çıkması seyirci etkili oldu. Fenerbahçe etkili başladı. Tutabildiğimiz kadar tuttuk. İyi çıkarsak pozisyona girebileceğimizi söyledik. Golü bulunca Fenerbahçe rahatladı. Biz de o ara pozisyonlara girince özgüven verdi. Oyunun genelinde iyi bir futbol oynadık” şeklinde konuştu.

”Takımımız oturdu, sonuçlara yansıtacağız”

Puana ihtiyaçları olduklarını belirten Hakan Keleş, ”İyi bir oyunumuz vardı istiyorduk. Elimize fırsatlar geçti ama değerlendiremedik. Sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. Oyuncuların stresi vardı gol atamama gibi onu da aştık. Kayseri maçımız var onlarda iyi gidiyor bizim için bundan sonra lig başlıyor. Takımımız oturdu sonuçlara yansıtacağız” diye konuştu.

”Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemlerinden birisi”

Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır’a değinen Keleş, ”Cüneyt Çakır’a söylenecek bir şey yok. Maçın atmosferinde oluşan şekilde tepkilerimizi verdik. Hoca oyuna etki etmedi. Türkiye’nin değil dünyanın en iyi hakemlerinden birisi. Kararları biz yanlış görürüz o doğru görmüştür. Bilerek hata yaptığını düşünmüyorum. O arada da bizim itirazlarımız oluyor” ifadelerini kullandı.