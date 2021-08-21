Hakan Keleş: “Zamanla çok iyi bir noktaya geleceğiz”

Kasımpaşa deplasmanında 2-0 mağlup olan GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş maçın ardından konuştu. Giresunspor’un iyi bir kadrosunun olduğunu söyleyen Keleş, “Zamanla çok iyi bir duruma geleceğiz” dedi.
Yeni gelen oyuncuların olduğunu da ifade eden Hakan Keleş, “Anlaştığımız oyuncular da var. 2-3 transfer daha yapacağız. Bu süreçte onların da bir an önce aramıza gelmesini bekliyoruz. Bizim için çok iyi olacak milli ara. Erzurum’da yaptığımız kampta yeni transferlerimizle çalışamamıştık. Geçen hafta gelen transferlerimiz var. Fırsat transferleri olabilir, araştırmalarımız devam ediyor. İyi bir kadro kurduğumuzu ve Giresunspor’un emin adımlarla geldiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.