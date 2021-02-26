Hakan Kutlu: "40-42 puan bizi ligde tutar"

Beşiktaş deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan Denizlispor’da Teknik Direktör Hakan Kutlu maçın ardından konuştu. Golü yedikten sonra oyundan düştüklerini söyleyen Kutlu, 40 ile 42 puan arasının kendilerini ligde tutacağını söyledi.

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan Denizlispor’da Teknik Direktör Hakan Kutlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sahadaki oyunla ilgili çok fazla detaya girmek istemediğini söyleyerek sözlerine başlayan Kutlu, "İyi başladık ama götüremedik. Beşiktaş’ın attığı gol öncesinde pozisyonlar yakalamıştık. Golü bulsaydık belki lehimize gidebilirdi. Beşiktaş pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Beşiktaş’ı ve Sergen Yalçın’ı tebrik ediyorum. Çok iyi bir takım. Maçın hakemlerini de tebrik ediyorum, iyi maç yönettiler. Çok sayıda sınırda olan oyuncumuz vardı. Bu isimlerden yalnızca Sagal cezalı duruma düştü” diye konuştu.

"40-42 puan arası, bizi ligde tutar"

Kalan haftalarla ilgili olarak konuşan Hakan Kutlu, 40 ile 42 puanın kendilerini ligde tutacağını belirterek, "Herkes bunu böyle düşünüyor. Bugünkü oyunda takımızın iyi yaptığı şeyler vardı. Gol yedikten sonra demoralize olduk. Golü biz bulsak farklı olabilirdi. Oyuncu grubumuza güveniyorum. İyi oynuyoruz, sonuçlar almaya başlamıştık. Beşiktaş çok güzlü bir takım, önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanacağız” dedi.

Kutlu son olarak maçta sakatlık yaşayan Mustafa Yumlu’nun durumunun çok ciddi olmadığını ve önümüzdeki maçta oynayabileceğini sözlerine ekledi.