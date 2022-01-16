banner4556

Hakan Kutlu: “Takımımın kazanma isteği vardı”

banner4336

Altınordu karşısında 2-1 galip gelen Tuzlaspor’da Teknik Direktör Hakan Kutlu maçın ardından konuştu. Takımının kazanma isteğinin sonuca yansıdığını söyleyen Kutlu, transfer döneminde de gerekli takviyeleri yapacaklarını belirtti.

Hakan Kutlu: “Takımımın kazanma isteği vardı”
banner4582

Altınordu karşısında 2-1 galip gelen Tuzlaspor’da Teknik Direktör Hakan Kutlu maçın ardından konuştu. Takımının kazanma isteğinin sonuca yansıdığını söyleyen Kutlu, transfer döneminde de gerekli takviyeleri yapacaklarını belirtti.

banner4575

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Altınordu’yu Eyüp’te ağırlayan Tuzlaspor karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken Teknik Direktör Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İki takımı da tebrik ederek sözlerine başlayan Kutlu, “Oyun anlamında iki takımın da eksikleri vardı ama kazanmayı çok istediler. Geriye düşmemize rağmen kazanma isteklerini sahaya yansıttılar. Karşımızda genç, istekli bir takım vardı. Geçen hafta kaybetmelerine karşın iyi futbol oynayan bir rakip vardı. Sevinçliyiz. Eksiklerimiz var. Çalışarak bunları gidereceğiz” dedi. Transfer döneminde takviye yapmak istediklerini de söyleyen Kutlu, “Transfer yapmak istiyoruz. Her bölgeye transfer yapabiliriz. İyi oyuncularımız olmasına karşın alternatiflerimiz az. Ön tarafa daha çok takviye yapmak istiyoruz. Bu hafta içi bir iki takviye yapabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hüseyin Eroğlu: "Toparlanmamız gerekiyor"
Hüseyin Eroğlu: "Toparlanmamız gerekiyor"
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321