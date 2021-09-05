Hakan Ünsal’ın acı günü

Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal’ın eniştesi olan ve kanser ile mücadele eden Necati Kargacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray’ın efsane futbolcularından Hakan Ünsal’ın ablasının eşi Zafer Kargacı, tedavi gördüğü Çatalca Devet Hastanesi’nde 63 yaşında hayatını kaybetti. Kanser hastalığı ile mücadele eden ve hayatını kaybeden Necati Kargacı, Çatalca Ferhat Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ferhat Paşa Mezarlığı’na defnedildi.