Hakeme kızan başkan takımını sahadan çekti

Bilecik’te oynanan amatör lig maçında hakemin verdiği bir karara sinirlenen 1992 Yeniköyspor Başkanı Özalp Kara, takımını sahadan çekti.

Olay; Bilecik 1. Amatör Lig A grubu 9’uncu hafta Vezirhanspor-1992 Yeniköyspor müsabakasının 70’inci dakikasında yaşandı. Vezirhan Belde Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0’lık üstünlüğü ile geçti. Maçın 70’inci dakikasında yaşanan ikili mücadele sonrası 2 oyuncu arasında tartışma yaşandı. Maçın orta hakemi Mert Türker Yüksel, küfürleştikleri iddia edilen iki futbolcudan 1992 Yeniköysporlu futbolcuya kırmızı, Vezirhansporlu futbolcuya sarı kart gösterdi. 1992 Yeniköysporlu diğer oyuncuları ilk olarak karşı tarafın küfür ettiği söylemesi rağmen maçın hakem kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine 1992 Yeniköyspor Başkanı Özalp Kara, takımı sahadan çekti. Takım yönetici ve taraftarları, maçın orta hakemine büyük tepki gösterdiler.