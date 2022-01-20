Halil Dervişoğlu 6 hafta sonra suskunluğunu bozdu

Galatasaray milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, Kasımpaşa maçında attığı golle ligde 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı ve gol sayısını 3’e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile oynadığı maçta sarı-kırmızılıların tek golünü Halil Dervişoğlu kaydetti. Mücadelenin 39. dakikasında sahneye çıkan Halil, Morutan’dan pas aldıktan sonra ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

22 yaşındaki futbolcu böylece gol yollarındaki suskunluğunu da bozdu. Son olarak ligde Altay ile oynanan maçta rakip fileleri havalandıran Halil, 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Halil Dervişoğlu, Göztepe ve Altay müsabakalarından sonra bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Maça 11’de başlayan Halil, 80. dakikada yerini Oğulcan Çağlayan’a bıraktı.