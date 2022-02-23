Halil Dervişoğlu: "Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur"

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında çıkan görüntüsünün sebebinin karşılaşmada istediği performansı sergileyememekten dolayı yaşadığı üzüntü olduğunu ifade ederek, "Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur. Oyunda olayım ya da olmayayım, her zaman takımımın kazanmasını ister ve bunun için elimden gelen çabayı sarf ederim" dedi.

Galatasaray’ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında penaltıya sevinmediğiyle ilgili çıkan haberlere cevap verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, "Değerli Galatasaray camiasına ve taraftarlarına, Göztepe maçındaki görüntü nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle Galatasaray da olmaktan ve bu formayı terletmekten ve Galatasaray’ın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Son maçtaki görüntünün sebebinin müsabakada istediğim performansı sergileyememekten ve takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmaktan kaynaklanan yaşadığım üzüntü sebebiyle olmuştur. Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur. Oyunda olayım ya da olmayayım, her zaman takımımın kazanmasını ister ve bunun için elimden gelen çabayı sarf ederim ve bundan sonrada edeceğim" ifadelerini kullandı.